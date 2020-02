करीना ने सैफ से पूछा- वैवाहिक जीवन में कैसे बनाएं रखें ताजगी, पति का जवाब सुन शर्म से लाल हो गई बेबो

मुंबई। एक्ट्रेस करीना कपूर ( Kareena Kapoor ) ने अपने रेडियो शो के लिए इस बार पति सैफ अली खान ( Saif Ali Khan ) को आमंत्रित किया। सैफ से पहले उनकी बेटी सारा अली खान इस शो पर मेहमान के रूप में नजर आईं थीं। सैफ से महिलाओं और विवाह से जुड़े मुद्दों पर बातचीत के दौरान करीना ने उनसे पूछा कि वैवाहिक जीवन में ताजगी कैसे बनाई रखी जा सकती है। इसके जवाब में सैफ ने ऐसी बात बोली कि करीना चौंक गई और उनका चेहरा शर्म से लाल हो गया।

दरअसल, करीना के इस रेडियो शो पर वह सैफ से पति-पत्नी और घर संभालने संबंधी सवाल पूछ रहीं थीं। इसी दौरान एक्ट्रेस ने पूछा कि लोग कहते हैं कि एक समय बाद वैवाहिक जीवन में बोरियत आने लगती है। तो पति-पत्नी को वैवाहिक जीवन में ताजगी (स्पार्क) बनी रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए। सैफ ने तपाक से जवाब दिया 'रोल प्ले'। ये जवाब सुनते ही करीना हैरान रह गईं। उनका चेहरा देखने लायक था।

इसके बाद करीना को कहना पड़ा कि हम करीब-करीब हर तरह की बात कर चुके हैं, तो ये भी सही है। बाद में जब सैफ को अहसास हुआ कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया तो कहा वो बस मजाक कर रहे थे।

