Taimur Ali Khan को एक्टर नहीं बनाएंगी मम्मी करीना! चाहती हैं घर की दूसरी प्रथा बढ़े आगे

नई दिल्ली | बॉलीवुड के सबसे चहेते स्टार किड्स में से एक तैमूर अली खान (Taimur Ali Khan) सबके फेवरेट हैं। करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) और सैफ अली खान (Saif Ali Khan) के लाडले टिम-टिम को देखने के लिए फैंस बेकरार रहते हैं। आजकल लॉकडाउन में तैमूर घर पर करीना और सैफ के साथ (Taimur Kareeena in Lockdown) वक्त बिता रहे हैं। हालांकि अनलॉक 1 शुरू होने के बाद वो मम्मी करीना और सैफ के साथ मरीन ड्राइव (Taimur Kareena in Marine Drive) पर दिखाई दिए थे। जिसके वजह से करीना और सैफ को मास्क ना लगाने के कारण ट्रोल (Kareena Saif troll on no mask) भी किया गया था। वहीं स्टार किड्स के बच्चों जैसे-जैसे बड़े होते हैं ये जानने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है कि वो फिल्मों में कब दिखाई देंगे। खैर तैमूर तो अभी बहुत छोटे हैं लेकिन करीना ने पहले ही क्लीयर कर दिया था कि वो अपने बेटे को एक्टर नहीं बनाना (Taimur not become actor) चाहती हैं।





करीना ने कहा था कि तैमूर एक्टिंग में अपना करियर बनाए (Kareena on Taimur career) ये मैं नहीं चाहती हूं। मैं मन है कि वो अपने दादा की मंसूर अली कान पटौदी की तरह क्रिकेटर (Kareena wants Taimur to be Cricketer) बने। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इंटरनेट सेंशन तैमूर का क्या बनने का मन है।

करीना और तैमूर की बॉन्डिंग (Kareena Taimur bonding) को लेकर सैफ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो उसे थोड़ा बिगाड़ (Saif on Kareena Taimur) रही हैं। उन्होंने कहा था कि तैमूर मेरा तीसरा बच्चा है लेकिन करीना का पहला बच्चा है इसलिए उन्होंने थोड़ी ढील दे रखी है। तैमूर घर में लोगों पर धौंस जमाता है और कहता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं तैमूर को लेकर थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहता हूं लेकिन अब मैंने छोड़ दिया है। हालांकि बच्चों को लेकर थोड़ा कड़क रहना अच्छा रहता है। तैमूर तो अब इतना मनमौजी हो गया है कि वो जब उसे किसी काम को मना करने के लिए कोई कहता है तो वो उसपर गुस्सा जाता है और कहता है कि तुम मुझे पसंद नहीं हो। मैं तुम्हे मार दूंगा।





बता दें कि एक बार करीना से तापसी ने पूछ लिया था कि अगर तैमूर कभी गर्लफ्रेंड को घर ले आए तो आपका रिएक्शन कैसा होगा। तो करीना ने कहा था कि मैं नहीं जानती लेकिन मैं पंजाबी मां हूं। करीना ने ये भी बताया था कि वो तैमूर की गर्लफ्रेंड को घर नहीं आने देंगी।

