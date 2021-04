कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन पर कार्तिक आर्यन ने किया मजेदार पोस्ट

नई दिल्ली। देश इस वक्त कोरोना संकट से जूझ रहा है। हर तरफ अफरा-तफरी का माहौल है। रोजाना लाखों लोग इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं। अब तक कई लोग अपनी जान गवां चुके हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए कई शहरों में लॉकडाउन लगाया हुआ है लेकिन इसके बाद भी संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से हो रहा है। ऐसे में अब बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन ने कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन पर मजेदार पोस्ट किया है।

सेलेब्स कर रहे हैं प्रोत्साहित

दरअसल, 1 मई से 18 साल की उम्र से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग सकेगी। इसके लिए 28 अप्रैल को शाम 4 बजे से कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। कोरोना महामारी में वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार मानी जा रही है। ऐसे में हर कोई वैक्सीनेशन पर जोर दे रहा है। बॉलीवुड के कई सेलेब्स भी वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। लेकिन कार्तिक आर्यन ने बड़े मजाकिया अंदाज में कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन पर पोस्ट किया है।

When you’re 45+ but hv to wait till 1st May for vaccine bcoz your wife has told the mohalla you’re 41 🥸



Registrations open today 📝 #VaccineRegistration 👍🏻 pic.twitter.com/dXKaFyGaJY