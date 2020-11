कटरीना कैफ का शूटिंग से पहले हुआ कोरोना टेस्ट, यह था अभिनेत्री का रिएक्शन

कोरोना वायरस का कहर देश में एक बार फिर से अपना कहर बरपा रहा है। कोरोना पॉजिटिव लोगों के आंकड़ों में लगातार वृद्धि हो रही है। इस महामारी के चलते गड़बड़ाई फिल्मी दुनिया अभी तक पटरी पर नहीं आ सकी है। लेकिन फिर से कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ना चिंता का विषय हो गया है। ऐसे में जिन फिल्म और टीवी सीरियलों की शूटिंग हो रही है, उससे पहले कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। ताकि इस बीमारी पर काफी हद तक नियंत्रण किया जा सके। इसी के चलते अभिनेत्री कटरीना कैफ का भी फिल्म की शूटिंग से पहले कोरोना टेस्ट हुआ।

अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें उनका कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने लिखा है, "यह किया जाना चाहिए, शूट के लिए टेस्टिंग ( डेनी की तरफ से बेहद जरूरी निर्देश, हमेशा मुस्कुराइए) इस वीडियो में नजर आ रहा है कि एक मेडिकल स्टाफ पीपीई किट पहनकर अभिनेत्री का सैंपल ले रहे हैं। ऐसे में वे थोड़ी घबराई हुई नजर आई, लेकिन बाद में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई।

It’s gotta be done - testing for shoot 🇲🇻 #safetyfirst ( very important instructions from Danny “always smile “ 😃) pic.twitter.com/wVfOAdoQuQ