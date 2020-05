Katrina Kaif ने Ranbir Kapoor से Break-up पर किया बड़ा खुलासा, कहा- करना पड़ा इससे पहले कि मैं खुद को फिर से..

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ और रणबीर कपूर के रिलेशनशिप (Katrina Kaif and Ranbir Kapoor relationship) के किस्से किसी से छुपे नहीं हैं। दोनों एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में थे। यहां तक कि कटरीना और रणबीर की शादी की खबरों ने भी जोर पकड़ लिया था फिर अचानक दोनों का ब्रेकअप (Katrina and Ranbir breakup) हो गया। हर किसी के लिए ये बेहद हैरान करने वाला था। हाल ही में कटरीना और रणबीर के ब्रेकअप की खबरों ने फिर से जोर पकड़ा है। कटरीना ने ब्रेकअप के काफी वक्त बाद कई बातों पर खुलासा किया था। खबरों के मुताबिक एक बार कटरीना ने रणबीर से अपने रिश्ते को लेकर कुछ खुलासे (Katrina on Breakup with Ranbir) किए हैं। उन्होंने कहा कि मैं खुद को फिर से खड़ा सकूं इससे पहले मुझे ब्रेकअप करना पड़ा।







मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कटरीना ने अपने ब्रेकअप के बारे में खुलकर बात करते हुए कहा कि इससे पहले कि मैं खुद को फिर से जोड़ती मुझे ब्रेकअप करना पड़ा (I had to breakup)। मुझे इसे सुलझाना पड़ा, सबकुछ महसूस करना पड़ा जो हो रहा था। मुझे इस साझेदारी में मेरे लिए पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ी (I had to take full responsibility), मैं इससे ज्यादा क्या कर सकती थी या क्या करना चाहिए था इसको मानने के सिवाए कि जिस चीज के लिए मैं जिम्मेदार नहीं थी वो मेरी दिक्कत नहीं थी।





कटरीना ने आगे कहा कि मैं बहुत भावुक रही हूं। मैं कर्क राशि की हूं और एक संवेदनशील आत्मा (Sensitive soul) हूं। मैं इसको किसी के लिए बिल्कुल भी खोने या बदलने वाली नहीं। लेकिन रणबीर से अलग (Katrina from parting ways with Ranbir) होने के बाद एक औरत के तौर पर जो मैंने सीखा वो ये कि आपको अपनी पहचान को जरूरी तौर पर बचाकर रखना चाहिए। आपका आत्मसम्मान खुद से आता है किसी दूसरे इंसान से नहीं। आप इस दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे। मैं ये नहीं कहती कि प्यार में खुद को मत डालो। नहीं प्यार भरे एक रिश्ते में रहना बहुत खूबसूरत होता है। लेकिन अब मुझे ये पता है कि कोई और आपको आपकी पहचान नहीं देगा।





बता दें कि हाल ही में आलिया भट्ट का एक वीडियो (Alia Bhatt video viral) खूब वायरल हो रहा है। कॉफी विद करण (Koffee With Karan) के शो में वो कहती दिखाई पड़ रही हैं कि रणबीर कपूर से वो शादी करना चाहती (Alia confesses to marry Ranbir) हैं। जबकि उस वक्त कटरीना और रणबीर एक दूसरे के साथ रिश्ते में थे। आलिया ने हमेशा ही रणबीर को लेकर अपना प्यार जाहिर किया और बाद में वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए। आलिया ने भी ये भी कहा कि ये उनका प्लान है जिसके बारे में कटरीना को पता (Katrina knew Alia Bhatt plans) है। खैर ऋषि कपूर के निधन के दौरान आलिया एक परिवार के सदस्य के तौर पर हर जगह नजर आईं। जिससे दोनों के रिश्ते पर पूरी तरह से मुहर लग गई।