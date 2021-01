KGF Chapter 2 का Teaser हुआ वायरल, 24 घंटे के अंदर ही मिले करोड़ों व्यूज.. जबरदस्त एक्शन देख यश के दीवाने हुए फैंस

नई दिल्ली | फिल्म 'केजीएफ चैप्टर 2' का टीजर (KGF Chapter 2 Teaser) हाल ही में रिलीज हुआ है जिसे ताबड़तोड़ लाइक्स मिल रहे हैं। कन्नड़ सुपरस्टार यश (Yash) का अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन ने भी एक्टर यश की एक्टिंग देखकर तारीफ की है। केजीएफ चैप्टर 2 के टीजर ने 24 घंटे के ही अंदर ढेरों व्यूज बंटोर लिए हैं। यू ट्यूब पर फिल्म का टीजर अब तक 6 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं। यश की फिल्म का टीजर टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा है। फिल्म का टीजर 8 जनवरी को यश के बर्थडे पर रिलीज होना था लेकिन इसे 7 जनवरी को रिलीज कर दिया गया।

यश के फैंस केजीएफ चैप्टर 2 की झलक देखने के लिए बेकरार हैं। फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने पहले केजीएफ चैप्टर 2 को रिलीज करने की घोषणा 8 जनवरी को की थी। हालांकि मेकर्स ने इसे एक दिन पहले ही रिलीज किया जिसका कारण यश की फैन फॉलोइंग है। यश को 7 तारीख से ही उनके जन्मदिन पर बधाईयां मिलने लगी थी। रॉकिंग स्टार यश टीजर में बहुत ही धांसू नजर आ रहे हैं। टीजर में संजय दत्त और रवीना टंडन भी दिखाई दे रहे हैं। टीजर की शुरुआत ही एक ऐसे डायलॉग से हुई कि फैंस का क्रेज बहुत बढ़ गया है।

KGF Chapter 2 Teaser out now..

Here, https://t.co/iSf1m4Tjwc pic.twitter.com/Jefpocqez5