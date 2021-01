सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ लंच डेट पर निकलीं Kiara Advani, फैमिली भी दिखी साथ.. देखिए तस्वीरें

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी (Kiara Advani) ने भले ही एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) के साथ अपन रिश्ता ऑफिशियल ना किया हो लेकिन वो अक्सर उनके साथ स्पॉट हो जाती हैं। पिछले दिनों कियारा ने अपना न्यू ईयर भी सिद्धार्थ के साथ ही मनाया था। मालदीव से कियारा ने कई तस्वीरें साझा की थी और अब वो एक बार सिद्धार्थ के साथ डिनर डेट पर निकली। संडे के दिन कियारा और सिद्धार्थ एक दूसरे के साथ लंच करने के लिए निकले और मीडिया के कैमरों में कैद हो गए। कियारा ने इस दौरान लाइट ब्राउन कलर का ड्रेस पहना हुआ था। गाड़ी से उतरते ही वो रेस्टॉरेंट के अंदर चली गईं।

कियारा और सिद्धार्थ का एक वीडियो विरल भयानी ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। कियारा के साथ इस दौरान सिद्धार्थ मल्होत्रा भी नजर आए। वो अपनी गाड़ी से पहुंचे। ऐसा बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ के साथ उनके पैरेंट्स भी इस डिनर पर पहुंचे थे। यानी कि कियारा ने सिद्धार्थ के पैरेंट्स से भी मुलाकात की है। इस लंच पर सिद्धार्थ ने ब्लू डेनिम जैकेट और ब्राउन कलर की पैंट पहनी हुई थी। कियारा ने भी अपनी ड्रेस के ऊपर डेनिम जैकेट डाली हुई थी।

She has such a unique style and it's just the most adorable!!😍😍 #KiaraAdvani pic.twitter.com/t8Wt6N2Ip2