कियारा- सिद्धार्थ ने शेयर की शादी के बाद की पहली तस्वीर, कहा- अब परमानेंट बुकिंग हो गई है

नई दिल्लीPublished: Feb 07, 2023 10:58:53 pm Submitted by: Riya Jain

Kiara Advani and Sidharth Malhotra First Pics after Wedding: मशहूर स्टार्स कियारा आडवाणी ( kiara advani )और सिद्धार्थ मल्होत्रा ( sidharth malhotra ) आज शादी के बंधन में बंध चुके हैं। अब स्टार्स की शादी की तस्वीरें सामने आ गई हैं।