Sushant Singh Rajput के जन्मदिन पर कृति सेनन ने लिखा इमोशनल नोट, बोलीं- मैं तुम्हें हमेशा...

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) अगर जिंदा होते तो आज वह अपना 35वां जन्मदिन मना रहे होते। 21 जनवरी, 1986 को बिहार के पटना में जन्मे सुशांत ने 14 जून, 2020 को दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन से पूरा देश हिल उठा था। ऐसे में आज उनके जन्मदिन के मौके पर हर कोई उन्हें याद कर रहा है। सोशल मीडिया पर फैंस उनके बर्थडे को 'सुशांत डे' के नाम से मना रहे हैं। वहीं, उनके करीबी सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं।

कभी सुशांत के बेहद करीब रहीं एक्ट्रेस कृति सेनन (Kriti Sanon) ने एक इमोशनल पोस्ट किया है। कृति ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट (Kriti Sanon Instagram) से एक तस्वीर शेयर की है। जिसमें सुशांत किसी पोल के बगल में बैठे हुए हैं। ब्लू कलर की हुडी पहने हुए सुशांत के चेहरे पर बेहद ही खूबसूरत स्माइल है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए कृति ने लिखा, ‘मैं ऐसे ही तुम्हें याद रखूंगी। बच्चों की तरह हंसते हुए... हैप्पी बर्थडे सुश, मुझे उम्मीद है कि तुम ऐसे ही शांति से मुस्कुरा रहे हो, तुम जहां भी हो।’

सुशांत के जन्मदिन पर एक्स गर्लफ्रेंड Ankita Lokhande ने शेयर की इमोशनल वीडियो, कहा- 'हमेशा यूं ही याद करूंगी'

This is how I’ll remember you.. Smiling like a child! 💖

Happy Birthday Sush❤️

I hope you are smiling and at peace wherever you are.. ❤️ 💫 pic.twitter.com/pCIn4taVIU