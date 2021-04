अब कोरोना से ग्रस्त के मदद के लिए आगे आए कुणाल-अभिषेक

नई दिल्ली। देश में कोरोना की दूसरी लहर विकराल रूप ले चुकी है। रोज़ाना देश में कोरोनावायरस का कई नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं अस्पतालों में भी ऑक्सीजन और बेड की कमी पूरी नहीं हो पा रही है। मरीज अस्पतालों के बाहर ही दम तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं लोगों की मदद के लिए बॉलीवुड सेलेब्स सामने आ रहे हैं। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता मिशन ऑक्सीजन के जरिए लोगों की मदद करने के आगे हैं। कुणाल के इस प्रयास को सपोर्ट करते हुए एक्टर अभिषेक बच्चन भी आगे आए हैं।

For anyone that wants to help, Mission oxygen is a campaign that is raising money to provide oxygen cylinders and concentrators to hospitals around the country. Donate, share, retweet. EVERY contribution is IMPORTANT.

