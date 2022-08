आमिर खान इन दिनों अपनी फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' (Laal singh Chadda) को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म की खूब तारीफ हो रही है। फिल्म दर्शकों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रही। अब खबर आ रही है कि आमिर और करीना कपूर स्टारर फिल्म पाकिस्तान में भी रिलीज होने जा रही है।

Published: August 12, 2022 10:42:07 am

साल 2019 में सरकार ने पाकिस्तान में इंडियन कॉन्टेंट पर रोक लगा दी थी तब से अब तक पाकिस्तान में कोई बॉलीवुड फिल्म रिलीज नहीं हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म को पहले 11 अगस्त को पाकिस्तान में रिलीज करने का प्लान किया जा रहा था। ऐसा कहा जा रहा है कि पैरामाउंट पिक्चर्स वर्ल्डलाइड फिल्म को रिलीज कर रहे हैं और पाकिस्तान भी इसमे शामिल है।

