Lata Mangeshkar Health Updates: जीवनरक्षक प्रणाली पर लता मंगेशकर, हालत में सुधार, परिवार ने दी सेहत की पूरी जानकारी

नई दिल्ली | लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) की तबीयत अब पहले से काफी बेहतर है हालांकि अभी भी वो नाजुक स्थिति में हैैं। सुत्रों के मुताबिक पहले के मुकाबले अब उनकी सेहत में काफी सुधार आया है। सुर कोकिला लता के परिवार वालों ने सभी की दुआओं के लिए धन्यवाद दिया है। उनकी हालत अब खतरे से बाहर है लेकिन अभी भी उन्हें जीवनरक्षक प्रणाली पर रखा गया है। दरअसल उनके फेफड़ों में इंफेक्शन की वजह से उन्हें निमोनिया भी हो गया है।

Statement from #LataMangeshkar's family: Lata di is stable and much better. Thank you very much for your prayers. We are waiting for her to be at her best so she can be home soon. Thank You for being with us and respecting our privacy. (file pic pic.twitter.com/8TyfFFTAV9