दिवंगत Wajid Khan की मां कोरोनावायरस से ठीक होकर पहुंची घर, बेटे के देहांत से पहले हुईं थीं वायरस से ग्रस्त

नई दिल्ली। 1 जून 2020 को बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और कंपोजर वाजिद खान ( Wajid Khan death ) का देहांत किड़नी की समस्याओं से जूझते हुए हो गया था। लेकिन खबरें यह भी आ रही थी कि वह कोरोनावायरस ( Effected by Coronavirus ) से संक्रमित भी थे। उनकी अचानक से हुई मौत के दिन ही उनकी मां रजीना खान ( Razina Khan ) को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आई। जिसमें बताया गया कि वह कोरोनावायरस पॉजिटिव ( Coronavirus Positive ) हैं। जिसके बाद उन्हें सुराणा सेठिया अस्पताल ( surana sethia hospital ) में इलाज के लिए एडमिट कराया गया।

65 वर्षीय साजिद-वाजिद ( Sajid-wajid mother ) की मां नाजिया खान को लेकर अब बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि कोविड-19 को मात देकर अपने घर ( Recovered by coronavirus ) वापस जा चुकी हैं। खबरों की माने तो वाजिद की मां के साथ-साथ उस महिला को भी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। जो घरेलू कामों में उनको मदद करती थीं। घर आने के बाद दोनों को ही होम क्वारंटीन ( Home quarantine ) किया गया है। एबीपी न्यूज़ के मुताबिक कहा जा रहा है कि बेटे वाजिद की मौत के पहले से ही वह वायरस से ग्रस्त हो चुकी थीं। जिसका कारण यह बताया गया कि जब वाजिद बिमारी के चलते अस्पताल ( Wajid was admitted in hospital ) में भर्ती में थे। उस दौरान उनकी मां उनके साथ हॉस्पिटल में ही रहती थीं। जाने-अनजाने वह कई कोरोना संक्रमित लोगों के संपर्क में आ गईं थीं।

जहां एक ओर देशभर में कोरोनावायरस ( Spread coronavirus ) से देश की स्थिति लगातार खराब होती है। इस बीच दिवंगत वाजिद की 65 साल की मां का कोरोनावायरस को मात देकर ठीक होना लाखों लोगों के लिए प्रेरणा ( Wajid mother inspire other people ) का चिन्ह है। जिससे लोग समझते सकते हैं कि वायरस की जंग को जीता जा सकता है। देशभर में कोरोना के आंकड़ो के बारें में बात करें तो 1, 24,981 एक्टिव मामले हैं, जबकि 1,24,429 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र ( Maharashtra ) में हालत और भी खराब होती जा रही है।