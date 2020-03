लॉकडाउन तोड़ने पर हुई पिटाई, डायरेक्टर सुधीर बोले मुझे हंसी आ रही है

लॉकडाउन तोड़ने पर पुलिस द्वारा एक व्यक्ति की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो डायरेक्टर सुधीर मिश्रा का है। लेकिन सुधीर मिश्रा ने इसे बीमार मानसिकता वाले व्यक्ति की हरकत बताते हुए कहा है कि जिंदगी में करने के लिए कुछ अच्छा काम ढूंढो।

कोरोनावायरस के कहर के चलते देशभर में 21 दिनों का लॉकडाउन चल रहा है। इस दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिसमें लॉक डाउन के नियम को तोड़ते हुए घर से निकलने पर पुलिस द्वारा एक व्यक्ति की पिटाई की जा रही है। सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि जिस व्यक्ति की पिटाई हो रही है वे डायरेक्टर सुधीर मिश्रा है। इस व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है की सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन नहीं करने पर सुधीर मिश्रा को फटके मिले, उन्होंने लिखा है कि कोरोना से लड़ने के लिए योगदान तो दूर की बात यह लोग सहयोग तक नहीं करते हैं।

इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए डायरेक्टर सुधीर मिश्रा ने ट्वीट कर लिखा है मुझे काफी हंसी आ रही है लोगों की सोच पर, मैं बिना रिएक्ट किए पिट जाऊंगा, हर सफेद बालों वाला लंबा आदमी में नहीं हूं, मैं ट्रोलर की खुशी देखकर अचंभे में हूं, कितना घटिया है यह जो भी यह कायर है, इस तरह से मार खाता है यह मैं नहीं हूं । बीमार मानसिकता वालों, जिंदगी में करने के लिए कुछ अच्छा काम ढूंढो, इसके अलावा उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा है अबे किसी से ऐसे मार खा सकता हूं क्या, हर लंबा सफेद बाल वाला सुधीर मिश्रा है क्या।

Hard bohot hard😂 #TukdeTukdeGang ka patron aur Anurag CussYap ka guru🔔al Sudhir Mishra ko miley phatkey for not obeying Social Distancing norms This is their reality-contribution to fight Corona dur ki baat-they dont even cooperate#PositiveTweetsKaroNa https://t.co/kUK53uhEpD