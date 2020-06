आलिया भट्ट के पापा ने फिर किया ऐसा ट्वीट, महेश भट्ट पर भड़के सुशांत सिंह के फैंस, कहा- कुछ तो शर्म करो...

बॉलीवुड के उभरते अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput ) के सुसाइड करने के बाद इंडस्ट्री में उनकी मौत को लेकर मामला गर्माया हुआ है। बॉलीवुड के कुछ कलाकार ( Bollywood actors ) और उनके चाहने वालों को कहना है कि सुशांत सिंह आत्महत्या ( Sushant Singh Rajput suicide) करने वाला नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि अभिनेता को इसके लिए मजबूतर किया गया। पिछले कुछ दिनों से इंडस्ट्री में आरोप और प्रत्योप को दौर चल रहा है। कुछ स्टार्स ने सुशांत की मौत के बाद इंडस्ट्री में भाई-भतीजावाद का आरोप लगाया है। इन दिनों फिल्ममेकर महेश भट्ट ( filmmaker Mahesh Bhatt ) एक बार फिर चर्चा में छाए हुई है। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद उनकी कथित गर्लफ्रेंड और अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ( girlfriend and actress Riya Chakraborty) के साथ पुरानी तस्वीरें सामने आईं थीं जिसके बाद फैंस भड़क गए।

एक्ट्रेस आलिया भट्ट के पापा महेश भट्ट ने ऐसा ट्वीट किया है जिसको लेकर सोशल मीडिया बवाल मचा हुआ है। इसके बाद वे सुशांत के फैंस के निशाने पर आ गए है। फिल्मकार ने एक ट्वीट किया जिसमें एक शख्स हथौड़े से घड़ी तोड़ रहा है। तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, 'खुद को मरा हुआ सोचो। आप अपनी जिंदगी जी चुके हो। अब, जो रह गया है उसे लो और अच्छी तरह जियो।' महेश के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स नाराज हो गए और वे जमकर कमेंट कर रहे है। उनके इस पोस्ट को सुशांत की आत्महत्या से जोड़कर देख रहे हैं। कमेंट कर लोग अभिनेता के सुसाइड के लिए फिल्मकार को जिम्मेदार बता रहे हे। इसके साथ ही नेपोटिज्म को लेकर कमेंट कर रहे हैं।

Think of yourself as dead. You have lived your life. Now, take what's left and live it properly. pic.twitter.com/szcc5w8DgO