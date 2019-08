मुंबई। अरबाज खान ( Arbaaz Khan ) की नई मूवी 'मैं जरूर मैं जरूर आऊंगा' ( Main Zaroor Aaunga ) का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस ट्रेलर में वो सबकुछ है जो एक हिट फिल्म के लिए जरूरी होता है। बोल्ड सीन्स, हॉरर, सस्पेंस के मिश्रण से भरा मूवी का ट्रेलर मूवी के बारे में बहुत कुछ कह जाता है।

'मैं जरूर मैं जरूर आऊंगा' मूवी के ट्रेलर ( Main Zaroor Aaunga Trailer ) में दिखाया गया है कि अरबाज खान एक बड़े बिजनेसमैन के रोल में हैं। उन्हें एक मॉडल आंद्रिता रे से प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे से शादी कर लाइफ को पहले जैसी ही रखने की कसमें खाते हैं। शादी के बाद उनकी लाइफ में एक फोटोग्राफर की एंट्री होती है। फोटोग्राफर और अरबाज की पत्नी के बीच रिलेशन हो जाता है।

अरबाज को उनके पीठ पीछे पक रही खिचड़ी के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद शुरू होता है बदला लेने और हत्याओं के सीन्स। ट्रेलर में दिखाया गया है कि धोखा देने की इस घटना के बाद 3 हत्याएं होती हैं। इसी गुत्थी को सुझाने का क्रम शुरू हो जाता है। आखिर हत्या किसने और क्यों कि, इसका पता मूवी देखने पर चलेगा।

Some secrets never die, rather they return to haunt you. Presenting the trailer of Chandrakant Singh's next release #MainZaroorAaunga. -https://t.co/NMden3gwOY@MainZaroorAunga @AindritaR @govvindnamdev #VikasVerma @c_ksingh #MahendraSinghNamdev @laljiwagh @ZeeMusicCompany pic.twitter.com/CWnqNxMCWN