दो टकलों की जंग के बीच से हटी 'मरजावां', अब इस तारीख को होगी रिलीज

सिद्धार्थ मल्होत्रा और रितेश देशमुख स्टारर फिल्म 'मरजावां' की रिलीज डेट में बदलाव हो गया है। अब यह फिल्म 8 नवंबर को रिलीज नहीं होगी। बता दें 'मरजावां' के मेकर्स ने यह रिलीज डेट आयुष्मान खुराना की फिल्म 'बाला' की वजह से आगे की है। प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने फिल्म की नई रिलीजिंग डेट को श‍िफ्ट करने की वजह बताई है। अब 'मरजावां' 8 नवंबर की जगह 15 नवंबर को रिलीज होगी

New poster with new release date: 15 Nov 2019... #Marjaavaan stars Sidharth Malhotra, Rakul Preet Singh, Tara Sutaria and Riteish Deshmukh... Directed by Milap Milan Zaveri. pic.twitter.com/RyAEws3iLG

'मरजावां' के प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने भी ट्वीट कर 'बाला' और 'उजड़ा चमन' के लिए रास्ता बनाने की बात कही है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'मैडॉक फिल्म्स और दिनेश विजान के साथ मेरी अच्छी दोस्ती है। इसलिए मैंने मरजावां को 15 नवंबर को श‍िफ्ट कर दिया है ताकि 'बाला' के लिए रास्ता बन सके।'

New release date... #Bala to release on 7 Nov 2019... Trailer out today... Stars Ayushmann Khurrana, Bhumi Pednekar and Yami Gautam... Directed by Amar Kaushik... Produced by Dinesh Vijan and Jio Studios. pic.twitter.com/myoAWYY4b6