कोरोना से दो रिश्तेदारों की मौत होने पर फूट पड़ा प्रियंका चोपड़ा की बहन मीरा का गुस्सा

नई दिल्ली। कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में अफरा-तफरी का माहौल है। रोजाना लाखों लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं और हजारों की जान जा रही है। हर तरफ से निराशा भरी खबर सुनने को मिल रही है। अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण कई मरीज दम तोड़ चुके हैं। इस महामारी की चपेट में आम से लेकर खास तक आ रहे हैं। अब तक कई सेलेब्स की भी मौत हो चुकी है। अब ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा की कजिन मीरा चोपड़ा ने बताया कि कोरोना से वह अपने दो रिश्तेदारों को खो चुकी हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं को ठहराया जिम्मेदार

मीरा चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने देश की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को अपनी रिश्तेदारों की मौत की वजह बताया। मीरा ने ट्वीट कर लिखा, ‘कोविड 19 की वजह से मैंने दो करीबी कजिन को नहीं खोए बल्कि बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं जिम्मेदार हैं। मेरे पहले कजिन को करीब दो दिन तक बंगलुरू में आईसीयू बेड नहीं मिला और दूसरे का ऑक्सीजन लेवल अचानक कम हो गया था। दोनों की उम्र 40 साल के आस-पास थी।'

Another cousin died of covid today. Ive seen 2 #CovidDeaths in my family in last 1 week. To be honest never felt this helpless and useless. Even anger has dissappeared bcoz mind and bidy has become numb. How many more??

Let me just say- #india has gone to the dogs!