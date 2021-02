पिता के ऑटो में बैठकर सम्मान लेने पहुंची Miss India रनर अप मान्या सिंह, सादगी देखकर लोगों ने की जमकर तारीफ.. वीडियो वायरल

नई दिल्ली | वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया रनर अप मान्या सिंह (Manya Singh) ने अपनी कड़ी मेहनत से बता दिया है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। मंगलवार को मान्या और उनके माता-पिता को सम्मानित किया गया जहां उन्होंने अपनी सादगी से एक बार फिर लाखों लोगों का दिल जीत लिया। मान्या के उनके मां-बाप के साथ वीडियो और फोटोज लगातार वायरल हो रहे हैं। मान्या एक ऑटो रिक्शा चालक की बेटी हैं ऐसे में पहले ही लोग उनकी मेहनत की तारीफ करते नहीं थक रहे। वहीं एक बार फिर उन्होंने गर्व महसूस कराया। सम्मान समारोह में मान्या अपनी फैमिली के साथ ऑटो से पहुंची और अपनी मां को क्राउन पहनाया।

दरअसल मान्या सिंह को मुंबई के एक कॉलेज में सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था। मान्या अपने माता-पिता के साथ ऑटो में बैठकर पहुंची जो देखकर लोग एक बार फिर उनपर गर्व महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बड़े ही गर्व से दुनिया को बताया है कि वो एक ऑटो चालक की बेटी हैं और कड़ी मेहनत से इस मुकाम पर पहुंची हैं। ऑटो से उतरने के बाद मान्या ने अपनी मां के पैर छुए और पिता के आंसू पोछे जिसने हर किसी को इमोशनल कर दिया। उसके बाद मंच पर मान्या ने अपने माता-पिता के सिर पर Miss India रनरअप का ताज पहनाया। मान्या की मां इस दौरान खुशी के आंसू लिए बेटी पर गर्व महसूस कर रही थीं।

Manya Singh, Miss India 2020 runner-up, wipes away dad's tears as she arrives in autorickshaw for felicitation ceremony . Proud of you Manya💕#missuniverse #missworld #missvenezuela #misscolombia #missusa #ManyaSingh #MissIndiaFinale2020 #glamorous___you #TrendingNow pic.twitter.com/kPrvGEWGYc