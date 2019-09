पद्मश्री से सम्मानित संगीतकार पाई-पाई को हुआ मोहताज, किसी ने नहीं की मदद, अब आगे आया ये सितारा

मुंबई। संगीत नाटक अकादमी अवॉर्ड 1988 और पद्मश्री 2012 से सम्मानित म्यूजिक कंपोजर वनराज भाटिया ( Vanraj Bhatia ) पाई-पाई के लिए मोहताज हैं। 92 साल के इस वरिष्ठ संगीतकार की हालत बिगड़ती जा रही है और उनके पास घर का किराया देने तक के पैसे नहीं हैं। उनकी इस बदतर हालत को देखते हुए कबीर बेदी ( Kabir Bedi ) ने भी हाल ही में लोगों से उनकी मदद की अपील की थी।

One of the finest music directors of country, natl award winner (For timeless classic Tamas) music director Vanraj Bhatiya has no money to survive. He is 92. Is there any agency to suport him? @PrakashJavdekar @BeingSalmanKhan @iamsrk @fadnavis_amruta https://t.co/VNsoWtYKNW