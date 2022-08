मेरे साथ कोई नहीं करना चाहता है काम, सारे एक्टर्स जवान लड़कियों के पीछे भागते हैं: Neena Gupta

जब भी मंझे हुए कलकारों की बात होती है तो उसमें बॉलीवुड अभिनेत्री नीना गुप्ता का नाम जरूर आता है। इन्होंने काम तो कई फिल्मों में किया, लेकिन इन्हें पहचान फिल्म बधाई हो से मिली। नीना ने फिल्मों में अपनी दूसरी पारी से साबित किया है कि वो हर रोल में फिट हैं। काम के साथ साथ ये अपने बयानों को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में इन्होंने मेल एक्टर्स के बारे में कुछ ऐसा कह दिया है जो चर्चा में बना हुआ है।

neena gupta claims no male actor wants to be cast opposite her