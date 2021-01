Neha Kakkar के लिए रोहनप्रीत सिंह ने कुछ इस अंदाज में गाया ‘आंखों की गुस्ताखियां’, फैंस बोले- पति हो तो ऐसा

नई दिल्ली | बॉलीवुड की फेमस सिंगर नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar) के फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होते रहते हैं। शादी के बाद नेहा अब अपने पति रोहनप्रीत सिंह (Rohanpreet Singh) के साथ भी फोटो और वीडियो शेयर करती रहती हैं जो खूब पसंद किए जाते हैं। हाल ही में नेहा ने एक ऐसा ही वीडियो शेयर किया है जिसमें रोहनप्रीत सिंह और वो 'आंखों की गुस्ताखियां' गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं। फिल्म हम दिल दे चुके सनम का ये गाना दोनों बहुत ही शानदार तरीके से गा रहे हैं। रोहनप्रीत पहले नेहा के लिए गाना गाते हैं और फिर दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं।

नेहा कक्कड़ ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। रोहनप्रीत गाने आंखों की गुस्ताखियां को गाना शुरू करते हैं और फिर नेहा कक्कड़ भी उन्हें ज्वॉइन कर लेती हैं। इस दौरान दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करते हुए भी नजर आए। नेहा और रोहनप्रीत का ये वीडियो उनके फैंस तेजी से शेयर कर रहे हैं।

This 18 sec's video has my whole heart 😭❤️ and thatttt hug at the end 😭Ohhmygod ❤️ May god bless and protect my #NehuPreet ❤️ @iAmNehaKakkar ❤️ #NehaKakkar #RohanPreetSingh pic.twitter.com/KZ6gWQEFF1

नेहा के एक फैन पेज ने भी इसे शेयर किया है। वीडियो में नेहा ने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई है जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही हैं। नेहा ने अपने बालों को भी बड़ा ही ब्यूटीफुल हेयरस्टाइल दिया है। वहीं रोहनप्रीत सिंह भी व्हाइट कलर की टी-शर्ट में दिख रहे हैं। फैंस को नेहा और रोहनप्रीत की जोड़ी खूब पसंद आती है। कई यूजर रोहनप्रीत को बेस्ट हसबैंड बता रहे हैं। बता दें कि रोहनप्रीत भी सिंगर हैं और उनकी आवाज फैंस को खूब भा रही है। उन्होंने सिंगिंग टैलेंट शो से लोगों का दिल जीता था।

CUTEESTT VIDEO ON INTERNET TODAY ❤😭 YOU BOTH MADE MY DAY❤️

I LOVEEE YOU BOTH THE MOST 🌝❤️🌹

And pllzzzzz you both stop being sooooo cutttteeee okkaaaay 😩@iAmNehaKakkar @TonyKakkar ❤️#NehaKakkar #TonyKakkar #GaleLaganaHai pic.twitter.com/kkarVplNrp