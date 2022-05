'ओम शांति ओम' के गाने में शामिल न होने के लिए आमिर ने मारा था बहाना, देवानंद ने भी फराह को बोला था ना

9 नवंबर साल 2007 में फराह खान की फिल्म ओम शांति ओम आई थी। फिल्म को खूब पसंद किया गया था। फिल्म के गानों ने भी खूब धमाल मचाया था। आज बॉलीवुड की नंबर वन हीरोइनों में से एक दीपिका पादुकोण ने इस फिल्म से डेब्यू किया था।

‘ओम शांति ओम’ उस साल की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई थी। फ़िल्म के गानों से लेकर फ़िल्म के डायलॉग्स तक ने खूब सुर्खियां बटोरीं। इसी फिल्म से सिक्स पैक एब्स बनाने का रिवाज़ शुरू हुआ था। फराह खान ने दर्शकों को पर्दे के पीछे की दुनिया फिल्मी चोला पहना कर पेश कर दी और पुरानी कहानी देखकर उब चुके दर्शकों को यह नई स्टोरी अच्छी लगी थी।

om shanti om song this is the reason aamir khan said no