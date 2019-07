वन डे की रिलीजिंग डेट में हुआ बदलाव, जानिए अब कब दस्तक देगी अनुपम खेर-ईशा गुप्ता स्टारर फिल्म

अनुपम खेर और ईशा गुप्ता स्टारर फिल्म 'वन डे' की रिलीजिंग डेट में बदलाव हो गया है। तरण आदर्श ने हाल में अपने ट्टीटर अकाउंट पर फिल्म के एक पोस्टर को शेयर करते हुए इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि अब यह फिल्म 5 जुलाई 2019 को रिलीज होगी।

तरण आदर्श ने पोस्ट में लिखा, New release date... #OneDay will now release on 5 July 2019... Stars Anupam Kher , Esha Gupta, Kumud Mishra, Zarina Wahab, Zakir Hussain, Rajesh Sharma and Murli Sharma... Directed by Ashok Nanda.

फिल्म में अनुपम खेर और ईशा गुप्ता के अलावा जरीना वहाब और कुमुद मिश्रा भी लीड किरदार में हैं। हाल में यह फिल्म दिल्ली स्थित अदालत में शूटिंग की परमिशन ना मिलने के कारण सुर्खियों में आई थी। दरअसल यह फिल्म कोर्ट रूम ड्रामा पर बेस्ड है। जिसके लिए मेकर्स रियल लोकेशन तलाश रहे थे। लेकिन दिल्ली की अदालत में शीन को फिल्माने की शूटिंग ना मिलने के बाद इसकी शूटिंग मुंबई के एक सेट पर पूरी की गई।