जॉन अब्राहम की 'पागलपंती' ने तोडा दम, चौथे दिन कमाए इतने करोड़

कमाई के मामले में फुस्स साबित हुई ‘पागलपंती
नई दिल्ली। मल्टीस्टार फिल्म ‘पागलपंती’ को रिलीज हुए 4 दिन हो चुके हैं। फिल्म इसी शुक्रवार को रिलीज हुई थी। इन 4 दिनों में फिल्म 30 करोड़ रुपये का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई है.मल्ट्री स्टारर मूवी होने के बाद भी 'पागलपंती' फुस्स निकल गई। बॉक्स ऑफिस इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक 'पागलपंती' ने बीते दिन 2.50 करोड़ रुपेय की कमाई की। इस हिसाब से फिल्म ने चार दिनों में केवल 22 करोड़ का कलेक्शन किया।
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Kal se inka charcha sare aam mein hoga, aur har koi yehi kahega... #WallaWalla 💃🕺 . . @aneesbazmee @anilskapoor @arshad_warsi @pulkitsamrat @ileana_official @kriti.kharbanda @urvashirautela @saurabhshuklafilms @bhushankumar @kumarmangatpathak @abhishekpathakk @anandpandit @tseriesfilms @tseries.official @anandpanditmotionpictures @panorama_studios @nakash_aziz @neetimohan18 @nayeemshahofficial @shabirmirofficial #ArafatMehmood @adityadevmusic @ganeshacharyaa
रिलीज वाले दिन फिल्म ने 5 करोड़ का बिजनेस किया था। वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 6.25 करोड़ की कमाई की है। इस तरह फिल्म ने अबतक 10.25 करोड़ का बिजनेस कर लिया है।इसकी के साथ रिलीज हुई एनिमेटेड फ़िल्म 'फ्रोजेन-2' ने दो दिन में करीब 14 करोड़ की कमाई कर ली।
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Shani maharaj inke PEECHEY nahi pade, inki godd mein BETHE hai! And... it begins! #PagalpantiTrailer out now. Link in bio 👆🏽 . . @aneesbazmee @anilskapoor @arshad_warsi @pulkitsamrat @ileana_official @kriti.kharbanda @urvashirautela @saurabhshuklafilms @bhushankumar @kumarmangatpathak @abhishekpathakk @tseriesfilms @tseries.official @panorama_studios
बता दें स्टारों से लबालब भरी फिल्म पागलपंती की कहनी बहुत ही घीसी पीटी है, जिसके चलते लोगों को ये फिल्म रास नहीं आई। इस फिल्म में जॉन अब्राहम, पुलकित सम्राट, अनिल कपूर, अरशद वारसी, इलियाना डीक्रूज, कृति खरबंदा, उर्वशी रौतेला और सौरभ शुक्ला अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं।वहीं इसे अनीस बज्मी ने डायरेक्ट किया है।