जॉन अब्राहम की 'पागलपंती' ने तोडा दम, चौथे दिन कमाए इतने करोड़

View this post on Instagram

Kal se inka charcha sare aam mein hoga, aur har koi yehi kahega... #WallaWalla 💃🕺 . . @aneesbazmee @anilskapoor @arshad_warsi @pulkitsamrat @ileana_official @kriti.kharbanda @urvashirautela @saurabhshuklafilms @bhushankumar @kumarmangatpathak @abhishekpathakk @anandpandit @tseriesfilms @tseries.official @anandpanditmotionpictures @panorama_studios @nakash_aziz @neetimohan18 @nayeemshahofficial @shabirmirofficial #ArafatMehmood @adityadevmusic @ganeshacharyaa