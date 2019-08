शाहरुख की आने वाली वेबसीरीज को देख बौखलाए 'पाकिस्तानी सेना' के प्रवक्ता मेजर आसिफ गफूर, स्टार को लेकर उगला जहर

बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान ( shahrukh khan ) इन दिनों फिल्मों से काफी दूर हैं। वह खुद एक्टिंग के बजाय फिल्में प्रोड्यूस करने में व्यस्त हैं। लेकिन अचानक स्टार एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल, इस बार स्टार पाकिस्तानी सेना की वजह से सुर्खियों में हैं।

हाल में शाहरुख से चिढ़कर पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर (Pakistan Army Spokesman Major General Asif Ghafoor) ने किंग खान पर निशाना साधा है और उन्हें अजीबो-गरीब सलाह दी हैष

आसिफ गफूर ने यह सारी बातें शाहरुख खान की आने वाली एक सीरीज को कोट करते हुए कही हैं। जासूसी पर आधारित वेब सीरीज 'बार्ड ऑफ ब्लड' का ट्रेलर शेयर किया था। आसिफ गफूर ने इसका ट्रेलर देखा और फिर ट्विटर (Twitter) पर के जरिए एक्टर पर निशाना साधा।

Stay in bollywood syndrome @iamsrk . For reality see RAW Spy Kulbhushan Jadev, Wing Comd Abhinandan & state of 27 Feb 2019.

You could rather promote peace & humanity by speaking against atrocities in IOJ&K and against Hindituva of Nazism obsessed RSS. https://t.co/0FWqoRQsO6