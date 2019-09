पाकिस्तानी सिंगर को मोदी का मजाक उड़ाना पड़ा भारी, हो सकती है 2 साल की जेल, डर के मारे पीएम से मांग रही मदद

पाकिस्तानी सिंगर राबी पीरजादा को भारत के खिलाफ बोलना भारी पड़ गया है। सांप, अजगर और मगरमच्छ के साथ वीडियो पोस्ट करने की वजह से राबी को कानूनी नोटिस भेजा गया है। इस कार्रवाई से तिलमिलाई राबी ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान से मदद मांगी है।

दरअसल, 7 सितम्बर को उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वह सांप, अजगर और एक मगरमच्छ के साथ भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी देती नजर आ रही थीं।

@ImranKhanPTI you must give an award to wildlife people for working for india, cause now india is imagining me in jail. Lemme give u a message, i am a brave Kashmiri girl, I threatened Modi on my own, if u can’t support kindly stop these traitors in our govt to help modi.