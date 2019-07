बहन प्रियंका चोपड़ा के साथ ऐसी फिल्म करना चाहती हैं परिणीति

अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा अपनी बहन प्रियंका चोपड़ा के साथ एक्शन ड्रामा फिल्म में काम करना चाहती हैं। दोनों बहनें होने के साथ-साथ एक दूसरे की अच्छी दोस्त भी हैं। दोनों हमेशा ही एक-दूसरे के कॅरियर को लेकर सर्पोटिव रही हैं।

Nice question! I think we should do a two girl action movie where we both can sing too 😍 what say mimi didi @priyankachopra #AskParineeti https://t.co/yJm9AfxfhY