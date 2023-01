शाहरुख खान को नहीं जानती थी पठान एक्ट्रेस रेचेल एन मुलिंस, खुद किया खुलासा

हॉलीवुड एक्ट्रेस रेचल एन मुलिन्स ने शाहरुख खान की नई फिल्म 'पठान' के साथ अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की है। फिल्म 'पठान' में अपने काम का अनुभव शेयर करते हुए रेचल ने खुलासा किया है कि वह फिल्म में काम करने से पहले शाहरुख खान को नहीं जानती थीं।

'Pathaan' Actress Rachel Ann Mullins Did Not Know About Shahrukh Khan At All Before Film