मुंबई। एक्ट्रेस पायल घोष ( Payal Ghjosh ) ने फिल्ममेकर अनुराग कश्यप ( Anurag Kashyap ) पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। इस संबंध में अनुराग मुंबई की वर्सोवा पुलिस के सामने पेश हुए। उन्होंने सभी आरोपों को नकारा है। इससे पहले पायल ने ट्वीट कर कुछ एक्ट्रेसेस पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा है।

पायल ने अपने ट्वीट में लिखा,'कुछ एक्ट्रेसेस जो साउथ इंडस्ट्री के बारे में भला-बुरा कहती हैं, अब अनुराग कश्यप जैसे लोगों के साथ सेफ फील करती हैं। ऐसी महिलाओं के कारण ही बॉलीवुड में लोग साउथ एक्ट्रेसेस को अलग तरीके से लेते हैं।' हालांकि पायल ने इस ट्वीट में किसी एक्ट्रेस का सीधा नाम नहीं लिया।

Some actresses who talk bad about south industry and now they feel safe with someone like Mr.kashyap. Because of such women, people in bollywood conceive South Indian actresses in a different way. #shame #metoo