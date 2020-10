Payal Ghosh ने इरफान पठान को बताई थी अनुराग कश्यप वाली घटना, उनके सपोर्ट का कर रही हैं इंतजार

नई दिल्ली | एक्ट्रेस पायल घोष (Payal Ghosh) ने इरफान पठान (Irfan Pathan) को लेकर बड़ा दावा किया है। डायरेक्टर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) पर रेप का आरोप लगाने वाली पायल घोष आए दिन नए खुलासे करती रहती हैं। अनुराग कश्यप पर यौन शोषण लगाते हुए उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसके बाद पायल ने पिछले दिनों कुछ एक्ट्रेसेस को भी इसमें घसीटा था। जिनमें ऋचा चड्ढा (Richa Chadda), हुमा कुरैशी और माही गिल का नाम शामिल था। ऋचा ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी किया था जिसमें उनकी जीत हुई। दोनों ने आपसी सहमति से मामला सुलझा लिया था। अब इस केस में एक नया नाम सामने आ गया है। पायल ने दावा किया है कि उनके अच्छे दोस्त इरफान उनके साथ हुई घटना के बारे में जानते हैं।

अमिताभ बच्चन के कारण Kadar Khan को कई फिल्मों से धोना पड़ा था हाथ, बड़े प्रोड्यूसर्स ने कर लिया था किनारा

I have definitely not talked about mr. kashyap raped me but I shared everything with @IrfanPathan about the conversations including (xyz) alas!! he is keeping mum inspite of knowing everything and once he claimed to be my good friend. — Payal Ghosh (@iampayalghosh) October 17, 2020

पायल घोष ने इरफान पठान को बताई थी घटना

पायल ने अनुराग कश्यप वाली घटना का जिक्र करते हुए कुछ ट्वीट्स (Payal Ghosh Tweet) किए हैं। जिसमें वो इरफान पठान को लेकर हैरान करने वाला दावा कर रही हैं। पायल ने अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा- मैंने इस बारे में नहीं बताया था कि मिस्टर कश्यप ने मेरा रेप किया है लेकिन बाकि सब बातचीत में इरफान पठान को बताया था। सबकुछ जानने के बावजूद वो चुप रहे और एक वक्त पर अच्छे दोस्त होने का दावा करते थे।

इरफान पठान की चुप्पी पर उठाया सवाल

पायल ने साल 2014 में होली के आसपास का समय बताया है। उऩ्होंने ये भी कहा कि इरफान के सामने ही अनुराग कश्यप का मैसेज आया था। इसके बाद पायल ने एक और ट्वीट किया। इसमें उऩ्होंने इरफान के साथ फोटो साझा करते हुए लिखा- इरफान पठान को टैग करने का ये मतलब नहीं कि मुझे उनमें कोई इंट्रेस्ट है लेकिन वही एक इंसान हैं जिनसे मैंने रेप की बात को छोड़कर अनुराग कश्यप के बारे में सबकुछ शेयर किया था.. मैं जानती हूं कि वो अपने निर्भरता और बुजुर्ग पैरंट्स पर यकीन रखते हैं तो मैं उनसे उम्मीद करती हूं कि मैंने उनको जो भी बताया था वो उस बारे में बात करेंगे।

पायल घोष ने ये भी बताया है कि वो सिर्फ इरफान पठान की अच्छी दोस्त ही नहीं बल्कि फैमिली फ्रेंड भी थी। उन्होंने कहा है कि देखते हैं दोस्ती कौन निभाता है।

The point of tagging ⁦@IrfanPathan⁩ doesn’t mean I have any interest in him but he’s the one I have shared everything about Mr. Kashyap but not d rape thing.. I know he believe in his faith and his elderly parents so I expect him to talk about whatever I shared wd him. pic.twitter.com/hMwNklY4r9 — Payal Ghosh (@iampayalghosh) October 17, 2020