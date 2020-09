अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पायल घोष ने हत्या होने का किया जिक्र, ट्वीट में लिखा-'छत से लटकते हुए मिल सकती है उनकी लाश'

नई दिल्ली। एक्ट्रेस पायल घोष इन दिनों खूब सुर्खियों में बनी हुई हैं। जिसकी वजह हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर निर्देशक अनुराग कश्यप हैं। पायल अनुराग पर यौन शोषण का आरोप लगा चुकी है। जिसके बाद से बॉलीवुड को एक और जोरदार झटका लगा है। इस खबर के सामने आने के बाद से हर तरफ बॉलीवुड इंडस्ट्री की अलोचनाएं हो रही हैं। वहीं अब एक्ट्रेस ने एक ट्वीट किया है। जिसमें उन्होंने अपनी हत्या होने की आशंका जताई है।

I have given an interview regarding the entire episode on Mr. Kashyap to a renowned portal and the next thing I get to know that they are seeking permission from Mr. Kashyap himself. India, if I am found hanging from the ceiling, remember this. I didn't commit suicide. #MeToo