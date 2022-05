पायल रोहतगी का फूटा गुस्सा, कंगना रनौत को किया अनफॉलो, कहा- बेवकूफी भरी बातें करने से पहले सोचा करो

भले ही कंगना का शो लॉकअप खत्म हो गया हो, लेकिन इससे जुड़ी बातें रुकने का नाम नहीं रही हैं। बयानबाजी का सिलसिला जारी है। अब शो को लेकर पायल रोहतगी ने गुस्सा निकाला है। इसके साथ ही उन्होंने कंगना को अनफॉलो कर दिया है।

Published: May 18, 2022 02:07:09 pm

पायल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक लंबा सा पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने कई लोगों को आड़े हाथ लिया है।

अपने पोस्ट में पायल ने लिखा, ‘दुखद पीआर की नौटंकी...मुझे निशाना बनाने के लिए बेरोजगार हस्तियों का इस्तेमाल करना। मुद्दा यह है कि अगर वे 'लॉकअप' के आलसी विजेता को जानते हैं और उन्होंने 'लॉकअप' नाम का शो देखा है, तो उन्हें पायल और बैडएस शब्द का अर्थ जानने की जरूरत है। कंगना और ए ग्रेड की कई हस्तियां जो शो पर मेहमान के रूप में आईं, उन्होंने मुझे यही कहा। शायद उन्हें इसका मतलब नहीं पता था और शो के बीच में व फिनाले पर कंगना को इसका एहसास हुआ तो इसका मतलब यह है कि शो की अवधारणा एक औछा विचार था और इसलिए उन्होंने फिनाले से एक हफ्ते पहले 'बिग बॉस' के होस्ट के साथ बॉन्डिंग के बाद घर घर की कहानी वाला विजेता बनाया, जबकि पूरे सीजन में कंगना ने कहा कि यह शो घर घर की कहानी का नहीं है।’

payal rohatgi lashes out at kangana ranaut after losing lock upp