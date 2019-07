स्वरा की मदद और पायल के अकाउंट को ब्लॅाक करना मुंबई पुलिस के लिए पड़ा भारी, एक्ट्रेस ने अमित शाह और सीएम से लगाई गुहार

स्वरा भास्कर ( Swara Bhaskar ) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। आए दिन वह अपने ट्वीट्स ( swara bhaskar twitter ) को लेकर विवादों में घिर जाती हैं। बड़े मुद्दों पर बात करते वक्त स्वरा को कई बार ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ता है। हाल में एक बार फिर ऐसा ही कुछ हुआ। लेकिन इस बार एक्ट्रेस ने ट्रोलर की इस हरकत पर मुंबई पुलिस से शिकायत कर दी। अब पुलिस ने एक्शन लिया है।

In his own words ‘mad, proud and fortunate nationalist & Hindu’ bringing shame upon his (and my) religion and nation! Also I think this qualifies as harassment or Eve teasing or something @MumbaiPolice 🙏🏿🙏🏿🙏🏿 pic.twitter.com/iBzeNN2AEx — Swara Bhasker (@ReallySwara) July 9, 2019

We have followed you. Request you to inbox your number. We will look into this on priority. — Mumbai police (@MumbaiPolice) July 9, 2019

दरअसल, ट्रोलर ने अपने ट्वीट में अभद्र भाषा का प्रयोग कर स्वरा को आपत्तिजनक बाते कहीं। स्वरा ने इस ट्रोलर के ट्वीट पर कमेंट करते हुए लिखा, यह व्यक्ति खुद को अपने बायो में पागल, घमंडी, नेशनलिस्ट और हिंदू बता रहा है और अपने (और मेरे) धर्म और देश को शर्म से झुका रहा है। मुझे लगता है ये हेरैसमेंट और ईव टीजिंग की श्रेणी में जाता है। स्वरा ने इस ट्वीट में मुंबई पुलिस ( mumbai police ) को टैग किया और ट्रोलर की शिकायत की।

Why has @MumbaiPolice blocked me 🧐 ? Are U BFF with drug accused jailed minority tag actor 🤨As a #Hindu I am scared to live in Hindustan if Police has such baised behaviour. Now I understand why my family tells me 2 stop talking 4 Hindus😡 @Sangram_Sanjeet @PMOIndia @HMOIndia pic.twitter.com/dhYmCFM3RC — PAYAL ROHATGI & Team -BHAKTS of BHAGWAN RAM (@Payal_Rohatgi) July 11, 2019

मुंबई पुलिस के सोशल हैंडल से स्वरा को तुरंत रिप्लाई करते हुए कहा की हमने आपको फॉलो करना शुरू कर दिया है। आप कृपया इनबॉक्स में अपना कांटेक्ट नंबर प्रदान करें। हम इस मामले को तत्परता से देखेंगे।

लेकिन जहां एक ओर मुंबई पुलिस आगे बढ़कर एक्ट्रेस की मदद कर रही है, वहीं एक और बड़ा विवाद सामने आया है, जिसके बाद से मुंबई पुलिस को ट्रोल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली एक्ट्रेस पायल रोहतगी ( Payal Rohtagi ) के नंबर को हाल में मुंबई पुलिस ने ब्लॅाक कर दिया। जिसके बाद से वह लगातार ट्रोल हो रहे हैं। हालांकि बाद में पुलिस ने अपनी सफाई में कहा है कि यह किसी गलती के कारण हुआ है। लेकिन इस बात से पायल बेहद नाराज हैं। यहां तक की उन्होंने सीएम Devendra Fadnavis और उनकी पत्नी को ट्विटर पर टैग करते हुए पुलिस के खिलाफ एक शिकायत भरा नोट भेजा है। अब देखना होगा की इसपर मुंबई के सीएम क्या जवाब देते हैं।