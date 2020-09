'सॉफ्ट पॉर्न स्टार' कंगना के बयान पर उर्मिला मातोंडकर के सपोर्ट में सामने आए लोग, ट्वीट कर अभिनेत्री बोली 'भारत के असली नागरिक'

नई दिल्ली। एक्ट्रेस कंगना रनौत सुशांत सिंह राजपूत के बाद से बॉलीवुड इंडस्ट्री पर जमकर हमला बोल रही हैं। जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार संग भी उनकी जंग शुरु हो चुकी है। ऐसे में क्या नेता क्या अभिनेता सभी कंगना से भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं कंगना भी रोज अपने निशाने पर किसी ने किसी को अपने निशाने पर ले ही लेती हैं। ऐसे में इन दिनों अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर कंगना की लिस्ट में पहले नंबर पर बनी हुई हैं। दोनों के बीच ही वर्चुअल वॉर चल रही है। इस बीच कंगना ने उर्मिला के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। जिसके बाद से सोशल मीडिया पर दो गुट देखने को मिल रहे हैं। जिसमें एक गुट कंगना का समर्थन कर रहा है तो दूसरा उर्मिला का। ऐसे में उर्मिला ने उनके समर्थन में बोल रहे लोगों को धन्यवाद कहा है।

Thank you the “Real People of India” and a rare breed of unbiased,dignified media for standing by me. It’s Your victory over fake IT trolls n propaganda.

Deeply touched..humbled 🙏🏼#JaiHind