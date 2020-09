कौन हैं Kishore Aman Shetty, जिन पर लगा है ड्रग्स लेने और बेचने का है आरोप, मंगलुरु पुलिस ने किया गिरफ्तार

View this post on Instagram

This was my ABCD-1 squad 🤟🤟. . - TAG YOUR FRIENDS AND SQUAD AND LET THEM KNOW YOU MISS MEETING THEM 🤗🤗. . #mysquad #abcd1 #movie #bollywood #love #friends #dancer #life #throwback #[email protected]_am_princegupta @parag_twin1 @prayas_twin2 @mayureshwadkar @paulsonthomasofficial @sushi1983 @dharmesh0011 @iamvrushalichavan @bhawnakhanduja @rahuldid @karishmachavan @firoz.a.khan