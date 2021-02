संदीप नाहर की पत्नी और सास के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की शिकायत, फेसबुक से सुसाइड नोट डिलीट होने की भी करेगी जांच

नई दिल्ली। 15 फरवरी को एक्टर संदीप नाहर ने सुसाइड ( Sandeep Nahar Suicide ) कर लिया था। आत्महत्या करने से पहले एक्टर ने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया था। जिसमें उन्होंने सुसाइड करने की वजह बताई थी। संदीप वीडियो में कहते हुए सुनाई दिए गए कि वह लंबे समय से अपनी पत्नी कंचन शर्मा ( Kanchan Sharma ) से काफी परेशान हैं। वीडियो में संदीप कंचन पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए दिखाई दिए। अभिनेता की मौत के बाद और यह वीडियो देखने के बाद इस मामले में पुलिस की एंट्री की हो चुकी हैं।

Goregaon police register a case under Sec 306 (abetment to suicide) against the wife & mother-in-law of late actor Sandeep Nahar. Matter is being investigated after late actor's father filed a complaint, say police



Actor Sandeep Nahar was found dead at his residence on Feb 15.