कोरोना वैक्सीनेशन पर फूटा Pooja Bedi का गुस्सा, ट्वीट कर बोलीं- 'साइड इफेक्ट्स की ज़िम्मेदारी कोई नहीं लेगा'

नई दिल्ली। आज से देश में कोरोनावायरस का टीका लगना शुरू हो गया है। काफी लंबे समय से लोग वैक्सीन के आने का इंतजार कर रहे थे। जो कि अब खत्म हो चुका है। वैक्सीन के आने से आम से लेकर खास तक सभी लोग बेहद ही खुश हैं। सभी सोशल मीडिया पर अपनी राय और प्रतिक्रिया रखते हुए नज़र आ रहे हैं। बॉलीवुड जगत से भी वैक्सीन के आने और टीकाकरण के शुरू होने पर रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। इस बीच एक्ट्रेस पूजा बेदी वैक्सीनेशन के लगने से थोड़ी खफा नज़र आईं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक पोस्ट शेयर किया है। जिसमें उन्होंने टीकाकरण की प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े हैं।एक्ट्रेस पूजा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट डाला है। जिसमें उन्होंने लाइन से तीन सवाल पूछे हैं। पोस्ट में पूजा लिखती हैं कि अगर मैं वैक्सीन लगवाती हूं तो,

If I get vaccinated:

1.- Can I stop wearing the mask?

- No

2.- Can they reopen restaurants etc and everyone work normally?

- No

3.- Will I be resistant to covid?

- Maybe, but we don't know exactly, it probably won't stop you getting it

Contd... please read on... @WHO @pfizer — Pooja Bedi (@poojabeditweets) January 15, 2021

1. क्या मैं मास्क पहनना बंद कर सकती हूं?

- नहीं

2. क्या वे रेस्तरां आदि को फिर से खोल सकते हैं और सभी सामान्य रूप से काम करते हैं?

- नहीं

3. क्या मैं कोविड के लिए प्रतिरोधी रहूंगी?

- हो सकता है, लेकिन हमें ठीक-ठीक पता न हो, शायद यह बीमारी को रोक ना सके।

4.- At least I won't be contagious to others anymore?

- no you can still pass it on, possibly, nobody knows.

5.- If we vaccinate all children, will school resume normally?

- No

6.- If I am vaccinated, can I stop social distancing?

- No

It doesn't end here

Please continue reading — Pooja Bedi (@poojabeditweets) January 15, 2021

4. कम से कम अब मैं दूसरों के लिए संक्रामक नहीं रहूंगी?

- नहीं, आप अभी भी इसे पारित कर सकते हैं, कोई नहीं जानता।

5. अगर हम सभी बच्चों को टीका लगाते हैं, तो क्या स्कूल सामान्य रूप से फिर से शुरू होगा?

- नहीं

6. अगर मुझे टीका लगाया जाता है, तो क्या मैं सामाजिक दूरी को खत्म कर सकती हूं?

- नहीं

7.- If I am vaccinated, can I stop disinfecting my hands?

- No

8.- If I vaccinate myself and my grandfather, can we hug each other?

- No

9.- Will cinemas, theatres and stadiums be reopened thanks to vaccines?

- No



It gets even more ridiculous...

Please read on..@WHO @pfizer — Pooja Bedi (@poojabeditweets) January 15, 2021

7. अगर मुझे टीका लगाया जाता है, तो क्या मैं अपने हाथों को कीटाणु रहित करना बंद कर सकती हूं?

- नहीं

8. अगर मैं खुद को और अपने दादा को टीका लगवाती हूं, तो क्या हम एक-दूसरे को गले लगा सकते हैं?

- नहीं

9. क्या सिनेमाघरों और स्टेडियमों को टीके की बदौलत फिर से खोला जाएगा?

- नहीं

10.- What is the real benefit of vaccination?

- The virus won't kill you.

11.-Are you sure it won't kill me?

- No

12.-So if I get vaccinated, the others are 100% sure I'm not infecting them?

- No

So why are we being pushed 2 take a vaccine if

A) the shot does not give immunity or — Pooja Bedi (@poojabeditweets) January 15, 2021

10. टीकाकरण का वास्तविक लाभ क्या है?

- वायरस आपको नहीं मारेगा।

11. क्या आपको यकीन है कि यह मुझे नहीं मारेगा?

- नहीं

12. अगर मुझे टीका लगाया जाता है, तो 100% निश्चित है कि मैं उन्हें संक्रमित नहीं करूंगी?

- नहीं

Does not eliminate the virus.

Does not prevent death.

Does not guarantee you won’t get it.

Does not prevent you from getting it.

Does not stop you passing it on

Does not eliminate the need for travel bans.

Does not eliminate the need for business closures...



keep reading.. — Pooja Bedi (@poojabeditweets) January 15, 2021

पूजा बेदी अपने ढेर सारे सवालों के साथ यहीं नहीं रुकीं। उन्होंने एक और ट्वीट किया। जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें तो टीका लगवाने के लिए धकेला जा रहा है।

- शॉट प्रतिरक्षा नहीं देता है या

- वायरस को खत्म नहीं करता है।

- मृत्यु को नहीं रोकता है।

- गारंटी नहीं है कि आप इसे प्राप्त नहीं करेंगे।

Does not eliminate the need for lockdown

Does not eliminate the need for masking...

Damn..



All that pushing us to take the vaccine with zero guarantees, no responsibility for side effects, and no changes in what we are enduring...



Why then should we take the vaccine? @WHO — Pooja Bedi (@poojabeditweets) January 15, 2021

- आपको इसे पाने से नहीं रोकता है।

- आपको इसे पास करने से नहीं रोकता है।

- यात्रा प्रतिबंधों की आवश्यकता को समाप्त नहीं करता है।

- व्यापार बंद करने की आवश्यकता को समाप्त नहीं करता है।

- लॉकडाउन की आवश्यकता को खत्म नहीं करता है।

- मास्क की जरूरत को खत्म नहीं करता है।

पूजा बेदी ने अपने ट्वीट में कहा कि वैक्सीन लगवाने के लिए उन्हें शून्य गारंटी के साथ धक्का मारा जा रहा है। यही नहीं टीकाकरण के बाद साइड इफेक्ट्स होने की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है। तो ऐसे में टीका क्यों लगवाना चाहिए?