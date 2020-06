प्रोड्यूसर्स और सिनेमाघर मालिकों की लड़ाई में पूजा भट्ट का रिएक्शन, बोली कंघी के लिए लड़ रहे दो गंजे

Lockdown के कारण बंद पड़े सिनेमाघरों को खोलने की इजाजत अभी तक नहीं मिली है। इस कारण कई प्रोड्यूसरों ने अपनी फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दी है। जिससे सिनेमाघरों के मालिक खफा हो गए हैं और वह ऑनलाइन रिलीज का कड़ा विरोध कर रहे हैं। प्रोडूसर और सिनेमाघरों मालिक की इस लड़ाई में बॉलीवुड एक्ट्रेस व डायरेक्टर पूजा भट्ट का रिएक्शन आया है। उन्होंने ट्वीट किया है "इन दिनों प्रोड्यूसर और एक्जीबिटर के बीच की लड़ाई ठीक वैसी ही है जैसे दो गंजे आदमी कंघी के लिए लड़ रहे हो, ऑडियंस कहां है? सच्चाई कड़वी होती है।

फिल्ममेकर अनुराग कश्यप ने इस मामले पर कहा है हर फिल्म में बहुत से लोगों की लागत लगी होती है, उन पर दबाव होता है एक्जीबिटर का दर्द मैं समझ सकता हूं। मगर फिल्ममेकर का दर्द भी अपनी जगह सही है। वहीं दूसरी ओर सिनेमाघर मालिकों ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखकर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्मों के रिलीज रोकने की मांग की है। उन्होंने लिखा है फिल्म पहले थिएटर्स में रिलीज होती थी, फिर 2 महीने बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाती थी। लेकिन इस कठिन समय में जब सिनेमाघर बंदे हैं। थिएटर मालिकों को मदद चाहिए तो क्यों कुछ प्रोडक्शन हाउस सीधे ऑनलाइन फिल्में रिलीज कर रहे हैं।

The fight between the Producers and the exhibitors in these times is like two bald men fighting over a comb. Where is the audience? #realitybites pic.twitter.com/jTRwf5lUPE