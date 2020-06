पोर्न स्टार Mia Khalifa फिर एक अपनी Photo के चलते आईं सुर्खियों, नाक की सर्जरी कर फैंस को बताया अपना हाल

नई दिल्ली। हाल ही में पॉर्न स्टार ( Porn Star ) रह चुकी मिया खलीफ़ा ( Mia Khalifa ) सोशल मीडिया ( Social Media ) पर अपनी अतरंगी हरकतों की वजह से खूब लोगों का ध्यान आकर्षित ( Mia know how to attrack people ) करती हैं। वह बेहद अच्छे तरीक़े से जानती हैं कि कैसे सुर्ख़ियों में बने रहना है। यही वजह है कि वह सोशल मीडिया कभी अपने बोल्ड एंड हॉट ( Mia Khalifa hot and bold photos ) तस्वीरों की वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं तो कभी अपने बॉयफ्रेंड ( Mia will get married soon with boyfriend ) संग शादी की खबरों को लेकर। मिया सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव ( Mia active on social media ) रहती है। कुछ समय पहले ही मिया में अपने इंस्टाग्राम एक लेटेस्ट तस्वीर पोस्ट ( Mia Shared latest photo ) की है। जिसे देख उनके फैंस काफी चिंतित हो गए हैं और यही वजह है कि एक बार फिर से ट्रेंड करने लगी है।

दरअसल, मिया ने जो तस्वीर शेयर की उसमें अपनी नाक पर बैंडेज ( Mia has a bandage on her nose ) लगा हुआ नज़र आ रहा है। मिया ने अपनी नाक की सर्जरी ( Mia got nose surgery ) करवाई है। मिया ने इस बात की जानकारी अपने इंस्टाग्राम ( Mia Instagram ) पर तस्वीर को शेयर करते हुए दी है। इसके बाद मिया ने अपनी इंस्टा स्टोरी ( Mia shared photo on insta story ) पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो नाक की सर्जरी के बाद प्लास्टर ( Mia cleaned plaster ) को क्लीन करती नज़र आ रही थीं। तब उनके फैंस को मिया की नाक सर्जरी करने की खबर का पता चला। मिया ने तस्वीरो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है- 'यह असली री-ब्रैंड। @deepakdugarmd को टैग करते हुए मिया कहती हैं कि 'जिसने मेरी जिंदगी को करोड़ों से भी ज्यादा बार अपग्रेड कर दिया है और मैं मेरी शादी पर मेरे प्रोफाइल को देखने वाले 75 से अध‍िक लोगों के लिए इससे ज्यादा खुश या तैयार नहीं हो सकती। ये ऑपरेशन का दूसरा दिन है और अभी मुझे पेन स्केल पर शून्य भर का दर्द है। मैं आप सभी को अपने इस सफर पर लेकर जाऊंगी।'

मिया ने आगे बताया कि 'जब उन्होंने अपने डॉक्टर के साथ सलाह करके कैसे अपनी नाक को नई शेप दी।' उन्होंने पोस्ट में बताया कि 'बिना निशान के नाक के बारे में मुझे एक बात अच्छी लगी वो ये क‍ि डॉक्टर दुगर और मैं एक ही चीज सोच रहे थे, क‍ि मेरे मिडिल ईस्टर्न नोज को किस तरह से मेंटेन किया जाए, बस उसे महिलाओं की तरह थोड़ा नर्म रखने की कोश‍िश कर रहे थे। मैं इसका नतीजा दिखाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती।' बता दें एक समय में पॉर्न स्टार रह चुकी मिया अब इंडस्ट्री से पूरी तरह ( Mia Khalifa left the porn industry ) से दूर हो चुकी हैं। उन्होंने पोर्न फिल्मों में काम करना छोड़ दिया है। खबरों की माने तो वह जल्द ही शादी कर अपनी नई जिंदगी की शुरूआत ( Going to start a new life by marrying boyfriend ) करने जा रही हैं।