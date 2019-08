कोई साउथ एक्ट्रेस नहीं बल्कि बॉलीवुड की यह मशहूर अभिनेत्री है प्रभास की एक्स गर्लफ्रेंड, नाम जान चकरा जाएगा सिर!

View this post on Instagram

#Prabhas Dreams Comes True Darling @actorprabhas ❤ @shraddhakapoor @officialraveenatandon @officialsaahomovie #Prabhas #ShraddhaKapoor #Saaho #NachBaliye #RaveenaTandon #Darling #30AugWithSaaho @actorprabhas ❤ . . . . @starplus @shraddhakapoor @officialsaahomovie @sujeethsign #ShraddhaKapoor #SaahoOnAugust30 #Shraddha #PrabhasInMumbai #PrabhasDance #Sandy_prabhas_bahubali #Darling #DarlingPrabhas #Rebelstar #RebelstarPrabhas #Prabhasraju #AnushkaShetty #PoojaHegde #RebelstarPrabhas #Tollywood #Kollywood #Bollywood #Sandalwood #ActorPrabhas #InstaPrabhas #Pabsu #Prabhas_Raju #PrabhasFans #SaahoPrabhas #UVCreations