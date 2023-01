साउथ सुपरस्टार प्रभास ने एनिमल का पोस्टर शेयर कर दिया रिएक्शन, रणबीर कपूर के लिए कही ये बात

संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बनी फिल्म 'एनिमल' से रणबीर कपूर का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। हर तरफ रणबीर की 'एनिमल' के इस फर्स्ट लुक पोस्टर की तारीफ हो रही है। ऐसे में साउथ के मेगा सुपरस्टार प्रभास ने भी 'एनिमल' के फर्स्ट लुक पोस्टर की प्रशंसा की है।

Prabhas reacts to Ranbir Kapoor's first look from crime thriller film 'Animal', calls him 'superstar'