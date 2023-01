नए साल पर खून से लथपथ खूंखार अंदाज में दिखे रणबीर कपूर, एनिमल का पोस्टर देख सहमे लोग

Published: Jan 01, 2023

Animal First Look Out : नए साल के पहले दिन रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' (Animal) से उनका पहला लुक जारी कर दिया गया है। पोस्टर में खून से लथपथ रणबीर हाथ में कुल्हाड़ी लिए सिगरेट जलाते हुए दिखाई दिए। उनका इंटेंस लुक देखकर फैंस भी फिल्म की रिलीज को लेकर सुपर एक्साइटेड हो गए हैं।

Ranbir Kapoor Animal First Look Out

Ranbir Kapoor Animal : नए साल की शुरुआत (New Year 2023) के साथ ही बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) ने अपने फैंस को नए साल का बड़ा तोहफा दिया है। एक्टर ने अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'एनिमल' (Animal) से अपने फर्स्ट लुक की झलक फैंस को दिखाई है। हाल ही में फिल्म 'एनिमल' का पोस्टर (Animal Poster) रिलीज किया गया था जिसके बाद 31 दिसंबर की शाम रणबीर कपूर का फर्स्ट लुक (Ranbir Kapoor First Look Animal) जारी किया गया है। पोस्टर में एक्टर का लुक बेहद अलग नजर आ रहा है। उनके इस इंटेंस लुक को देखकर फैंस सुपर एक्साइटेड हो गए हैं और फिल्म की रिलीज (Animal Release Date) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) लीड रोल में नजर आएंगे।