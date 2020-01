नई दिल्ली। अभी हाल ही में मुंबई पुलिस बल के साहस और शहर में उनकी सेवा का जश्न मनाने के लिए एक कार्यक्रम का आय़ोजित किया गया। जिसमें इस समारोह में बॉलीवुड की हर बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। इन्ही के बीच प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) भी भारतीय लिबास में नजर आई। जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी। लेकिन इस इवेंट के दौरान प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने ऐसी गलती कर दी। जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में प्रियंका चोपड़ा ने भरी महफिल में फैशन डिजाइनर मनीष मल्‍होत्रा (Fashion designer Manish Malhotra) को इग्‍नोर कर दिया।

The way she ignored Manish lol pic.twitter.com/Ac8gGRGPq8