Priyanka Chopra ने किया किसान आंदोलन का समर्थन, कहा- उनकी उम्मीदें पूरी होनी चाहिए

नई दिल्ली: कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का आज 12वां दिन है। इतने दिनों किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर लगातार शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों को देशभर से समर्थन मिल रहा है। सेलेब्स भी खुलकर उनका सपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब के कई स्टार्स आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए भी पहुंचे। वहीं, बाकी स्टार्स सोशल मीडिया के जरिए अपना समर्थन दिखा रहे हैं। अब एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने भी किसानों के सपोर्ट में एक ट्वीट किया है।

प्रियंका ने कहा कि किसानों के डर को दूर करने की जरूरत है। उन्होंने सिंगर दिलजीत दोसांझ के ट्वीट को रिट्वीट कर ये बात कही। एक्ट्रेस ने ट्वीट कर लिखा, 'हमारे किसान भारत के खाद्य सैनिक हैं। उनके डर को दूर करने की जरूरत है। उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की जरूरत है। एक संपन्न लोकतंत्र के रूप में, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह संकट जल्द हल हो।'

इससे पहले दिलजीत ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने एक तस्वीर शेयर की थी। तस्वीर में एक तरफ आंदोलनकारी पुलिस को खाने खिलाते दिख रहे हैं। वहीं, दूसरी तरफ पुलिस आंदोलन कर रहे किसानों को खाना खिला रही है। इसके साथ दिलजीत ने लिखा, 'बात प्यार की करिए। धर्म कोई भी लड़ाई नहीं सिखाता। हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, जैनी, बोद्धि। भारत इसीलिए सबसे अलग है क्योंकि यहां सब प्यार से रहते हैं। हर धर्म की इज्जत की जाती है।'

Our farmers are India’s Food Soldiers. Their fears need to be allayed. Their hopes need to be met. As a thriving democracy, we must ensure that this crises is resolved sooner than later. https://t.co/PDOD0AIeFv

बता दें कि हाल ही में पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल ने बॉलीवुड पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि इस वक्त जब जरूरत है तो बॉलीवुड सेलेब्स गायब हैं। गिप्पी ने ट्वीट कर लिखा, ''प्रिय बॉलीवुड, आपकी फिल्मों की शूटिंग आए दिन पंजाब में होती ही रहती है और हर बार आपका दिल खोलकर स्वागत किया जाता है। लेकिन आज जब पंजाब को आपकी जरूरत है, आप गायब हैं और एक शब्द भी नहीं बोल रहे। #DISAPPOINTED #TakeBackFarmLaws #FarmersAreLifeline.”

Dear Bollywood,

Every now and then your movies have been shot in Punjab & everytime you have been welcomed with open heart. But today when Punjab needs u the most, u didn't show up and speak a word. #DISAPPOINTED #8_दिसंबर_भारत_बन्द#TakeBackFarmLaws#FarmersAreLifeline