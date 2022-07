ये काम कर करोड़ो में कमाती हैं Priyanka Chopra की सास Denise Miller, दोनों की उम्र में है बस 16 साल का अंतर

बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक में अपनी पहचान बना चुकी प्रियंका चोपड़ा (Priyanka chopra ) ने साल 2018 में अमेरिकी सिंगर निक जोनास (Nick Jonas) से शादी की थी। दोनों की शादी ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। प्रियंका चोपड़ा का पति निक जोनस के साथ ही उनके परिवार से भी काफी मजबूत बॉन्ड है।

वह अक्सर अपने परिवार के साथ फोटोज शेयर करती रहती हैं। आज निक की मां यानी प्रियंका चोपड़ा की सासू मां का जन्मदिन है। इस मौके पर एक्ट्रेस ने अपनी सास डेनिस मिलर जोनस संग खूबसूरत तस्वीर शेयर कर उन्हें बर्थ डे विश किया है। तस्वीर में दोनों की बॉन्डिंग को साफ देखा जा सकता है।



प्रियंका चोपड़ा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी से सास डेनिस मिलर जोनस संग तस्वीर साथ करते हुए लिखा- 'हैप्पी बर्थडे मिली, लव यू सो मच, आपको हमारी जिंदगी में पाकर धन्य हैं।

