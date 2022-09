कभी खिसकी ड्रेस तो कभी फोटोग्राफर पर चिल्लाई राखी सावंत, कहा- 'इसकी इजाजत इस्लाम में नहीं'

ड्रामा क्वीन के नाम से मशहूर राखी सावंत अक्सर अपनी हरकतों के चलते लाइमलाइट में रहती हैं कभी अपने प्यार आदिल को लेकर तो कभी बयानों को लेकर। ये जहां भी जाती हैं लोगों का ध्या अपनी ओर खींच ही लेती हैं। एक बार फिर अदाकारा अपने फोटोशूट को लेकर चर्चा में हैं।

जल्द ही राखी सावंत और उनके बॉयफ्रेंड आदिल खान दुर्रानी का नया गाना रिलीज होने वाला है, लेकिन इससे पहले दोनों का हाल ही में कराया गया फोटोशूट चर्चा में बना हुआ है, लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर इस फोटोशूट का एक BTS (बिहाइंड द सीन) वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें राखी का अलग रूप देखने को मिल रहा है। फोटोशूट के दौरान एक ड्रेस से परेशान नजर आ रही हैं, जिसके चलते वो ऊप्स मोमेंट का शिकार होते-होते बाल बाल बच गईं।

rakhi sawant oops moment video viral she regreted and says islam mei aise kapde allowed nahin