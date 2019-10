रामगोपाल वर्मा की मूवी 'ब्यूटीफुल' का ट्रेलर रिलीज, उर्मिला मातोंडर की याद दिला रही नैना गांगुली

मुंबई। रामगोपाल वर्मा ( Ram Gopal Varma ) की 1995 में रिलीज हुई मूवी 'रंगीला' ( Rangeela ) का नया वर्जन 'ब्यूटीफुल' ( Beautiful Movie ) का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर में कोई डायलॉग नहीं है। संगीतकार रवि शंकर की धुनों पर ही मूवी का ट्रेलर बनाया हुआ है। ट्रेलर में प्रमुखता से 'ब्यूटीफुल' मूवी के दो स्टार्स को ही दिखाया गया है। इनमें एक्टर पार्थ सूरी ( Parth Suri ) और एक्ट्रेस नैना गांगुली ( Naina Ganguly ) शामिल हैं।

रामगोपाल वर्मा की नई मूवी 'ब्यूटीफुल' के ट्रेलर में पार्थ और नैना को समुद्र किनारे रोमांस करते दिखाया गया है। इन्हीं शाट्स को देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 'रंगीला' का सिक्वल है। आपको बता दें कि 'रंगीला' मूवी में लीड स्टार्स उर्मिला मातोंडकर और आमिर खान ने निभाए थे। इसके अलावा जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर और अवतार गिल ने प्रमुख रोल अदा किए थे। ये मूवी उस जमाने की हिट फिल्मों में शुमार हुई। इस मूवी से उर्मिला मातोंडकर को खासी लोकप्रियता मिली।

ट्रेलर का आधा हिस्सा इस कहानी में मोड़ को दिखाता है। एक्ट्रेस नैना गरीब से अमीर बन जाती है जबकि पार्थ गरीब रह जाता है। इस बदलाव से इनकी प्रेम कहानी में भूचाल आ जाता है। इस कहानी का अंत क्या होगा, ये तो मूवी रिलीज होने पर ही पता चलेगा।

Here’s the trailer of BEAUTIFUL a dream film of mine #OdeToRangeela featuring Parth Suri and Naina Ganguly #BEAUTIFUL is written, photographed and directed by Agastya Manju @parthsuri2050 . @NainaGtweets https://t.co/g2bk0vqUDQ

BEAUTIFUL is a conceptual sequel to RANGEELA as in how the rich girl accepted the poor guy in the climax of Rangeela ..But can a poor guy really live under a rich girl’s shadow swallowing his own self respect? That’s what #BEAUTIFUL is about. pic.twitter.com/iZ6ittfiGr