सैफ अली खान और रानी मुखर्जी की फिल्म Bunty Aur Babli 2 इस दिन होगी रिलीज, मेकर्स ने बनाया प्लान

नई दिल्ली | कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद अब देश में सिनेमा हॉल्स और मल्टीप्लेक्स भी खुल चुके हैं। ऐसे में मेकर्स अपनी फिल्मों को लेकर डिस्ट्रीब्यूटर्स से बात करने लगे हैं। अब रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) और सैफ अली खान (Saif Ali Khan) की फिल्म 'बंटी और बबली 2' (Bunty Aur Babli 2) के रिलीज होने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ये फिल्म जल्द ही सिनेमा हॉल्स और मल्टीप्लेक्स में रिलीज होगी। फिल्म के मेकर्स ऐसा प्लान बना रहे हैं कि इसे क्रिसमस के मौके पर रिलीज किया जाएगा। पहले क्रिसमस पर रणवीर सिंह की फिल्म 83 रिलीज होन वाली थी लेकिन अब उसकी रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया है।

फिल्म 83 की रिलीज टलने के बाद बंटी और बबली 2 के मेकर्स ने क्रिसमस को बुक कर लिया है। सैफ और रानी की फिल्म को मेकर्स क्रिसमस के मौके पर रिलीज करने का मन बना रहे हैं। मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, मेकर्स को बंटी और बबली 2 के लिए क्रिसमस सबसे बढ़िया मौका लग रहा है। सिनेमाघर खुल चुके हैं और लोग भी फिल्में देखने के लिए जाने लगे हैं।

And it’s a wrap! #BuntyAurBabli2 crew wraps up shooting of the film with a fun song while maintaining safety measures. pic.twitter.com/RXHzIYD12h