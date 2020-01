भारतीय महिला हॉकी टीम कप्तान रानी रामपाल ने आमिर खान से की गुजारिश, कहा- मेरी मदद करें

मुंबई। भारतीय महिला हॉकी की कप्तान रानी रामपाल ( Rani Rampal ) को हाल ही में देश का चौथा सबसे बड़ा अवार्ड 'पद्मश्री' ( Padam Shree ) दिया गया है। इस अवार्ड को मिलने पर रानी ने सभी का शुक्रिया अदा किया है। खास बात यह है कि रानी को 'वर्ल्ड गेम्स एथलीट आॅफ द इयर' ( World Game Athlete Of The Year) के लिए भी नॉमिनेट किया गया है।

रानी ने आमिर खान ( Aamir Khan ) को टैग करते हुए ट्विटर पर लिखा,'आमिर सर, मेरे लिए 'वर्ल्ड गेम्स एथलीट आॅफ द इयर' में नॉमिनेट होना सम्मान की बात है। उन्होंने आगे कहा, 'क्या आप हमें इस दंगल में जिताएंगे।' आपसे निवेदन है कि आप इस लिंक को शेयर करें। अपना वोट काउंट करने के लिए दो बार वोट करें।'

आमिर ने भी इस रिक्वेस्ट को स्वीकारते हुए अपने अकाउंट से रिप्लाई करते हुए लिखा, 'आपको अवार्ड की जरूरत नहीं है, आप पहले से ही स्पेशल हैं। आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठ के लिए शुभकामनाएं। हमारी छोरियां किसी से कम है क्या? आपको बता दें रानी ने देश के लिए 200 से ज्यादा मैच खेले हैं। टोक्यो ओलंपिक में जगह बनाने के लिए टीम की ओर से उनके प्रयास सराहे गए हैं।

You don't need an award @imranirampal, you are already special! Wishing you all the best in life. Humaari chhoriyaan kissi se kum hain kay? https://t.co/QLQ3kNyEmw